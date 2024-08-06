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В Печорах прошёл заключительный этап летнего Кубка лыжников Псковской области по лыжероллерам

В Печорах прошел 4-й, заключительный этап летнего Кубка лыжников Псковской области по лыжероллерам и кроссу сезона 2024 года. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В Печорах прошёл заключительный этап летнего Кубка лыжников Псковской области по лыжероллерам. Фото: «Печорская правда»

Первенство Печорского муниципального округа по кроссу собрало лучших бегунов области.

Предварительно заявку на участие подали 145 человек, стартовало на десяток больше. Участвовали спортсмены всех возрастов. Тренеры перед забегом давали участникам наставления, проводили разминки, показывали маршруты, по которым им предстояло бежать.

Над самой трассой и условиями для спортсменов работал коллектив директора Печорской ДЮСШ Натальи Кохановой.

После забега, в актовом зале школы, проходило награждение победителей печорского этапа и спортсменов, получивших кубок области. В честь этого гимнастками было показано небольшое представление.

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