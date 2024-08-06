Хирург Псковского онкодиспансера побывал в командировке в Херсонской области

22:35, 05 августа 2024, ПАИ

Хирург Псковского онкологического диспансера Игорь Леонов побывал в командировке по программе помощи вновь присоединенным регионам. Пациентам клинической районной больницы Херсонской области он оказывал плановую и экстренную помощь, рассказал врач корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

Игорь Леонов за свою медицинскую практику выполнил более трёх тысяч операций. Он является одним из самых опытных специалистов Псковской области. Для оказания медицинской помощи и обмена опытом с коллегами весной 2024 года был направлен в командировку в качестве общего хирурга.

«Население Херсонской области также нуждается в плановой и экстренной хирургической помощи. Обычные операции проводились, плановых операций за месяц я сделал около 30, экстренных – сколько было, не считали», – отметил Игорь Леонов.

Он оказывал помощь при грыже, аппендиците, холецистите и других заболеваниях. Также обучал коллег делать лапароскопию – современную операцию, которая делается через небольшие разрезы с помощью специального оборудования.