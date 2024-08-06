Министр обороны ​поручил решить вопрос проживания жён с контрактниками при реабилитации

22:44, 05 августа 2024, ПАИ

Подготовить нормативно-правовой акт, предусматривающий проезд и совместное проживание жены с военнослужащим по контракту во время его реабилитации, поручил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Такая же мера будет распространяться на семьи, в которых военную службу проходит женщина.

Ранее сообщалось, что более 30 законов принято по инициативе «Единой России» для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе введены возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушёл на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте, дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров ордена Святого Георгия.