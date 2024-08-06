Министр обороны поручил решить вопрос проживания жён с контрактниками при реабилитации
Подготовить нормативно-правовой акт, предусматривающий проезд и совместное проживание жены с военнослужащим по контракту во время его реабилитации, поручил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Такая же мера будет распространяться на семьи, в которых военную службу проходит женщина.
Ранее сообщалось, что более 30 законов принято по инициативе «Единой России» для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе введены возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушёл на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте, дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров ордена Святого Георгия.
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