День памяти первых русских святых Бориса и Глеба отмечают сегодня

07:16, 06 августа 2024, ПАИ

Память первых русских святых Бориса и Глеба чтит православная церковь сегодня, 6 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

Борис и Глеб были сыновьями князя Владимира Святославича, их убил их брат Святополк, так как хотел захватить власть. Братья считаются заступниками русской земли.

На Руси считалось, что в этот день лучше не работать в поле, так как может разразиться гроза и пожар. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной. Это название произошло от двух слов «палить» и «копны». Кроме того, начинался сбор ягод черемухи. Из них делали компот и сушили на зиму.