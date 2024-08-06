В Печорах отключат водоснабжение 6 августа

23:51, 05 августа 2024, ПАИ

В связи с проведением работ по переподключению к новой водопроводной сети в Печорах отключат водоснабжение 6 августа. Об этом сообщили в администрации Печорского муниципального округа.

В период с 09:00 до 18:00 водоснабжение будет отсутствовать. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим сделать запасы воды», – обратились к жителям в районной администрации.

Работы осуществляются в рамках выполнения работ по строительству сетей водоснабжения.