В Печорах отключат водоснабжение 6 августа
В связи с проведением работ по переподключению к новой водопроводной сети в Печорах отключат водоснабжение 6 августа. Об этом сообщили в администрации Печорского муниципального округа.
В период с 09:00 до 18:00 водоснабжение будет отсутствовать. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим сделать запасы воды», – обратились к жителям в районной администрации.
Работы осуществляются в рамках выполнения работ по строительству сетей водоснабжения.
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