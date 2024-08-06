Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове

08:52, 06 августа 2024, ПАИ

Велосипедист врезался в автомобиль Opel на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП 23-летний велосипедист был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.