Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
Велосипедист врезался в автомобиль Opel на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП 23-летний велосипедист был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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