Почти половина многоквартирных домов в Пскове готовы к отопительному сезону

09:41, 06 августа 2024, ПАИ

Почти половина многоквартирных жилых домов в Пскове готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

На 5 августа общая готовность многоквартирных жилых домов в Пскове составляет 47%. Всего из 1333 домов к отопительному сезону готово 626. При этом готовность товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов составляет 5,5%, то есть из 73 домов готовы 4.

Готовность Псковского района – деревни Борисовичи, Родина, ЭГЛЕ составляет 35%.

В числе передовиков оказалась управляющая организация «ЖЭУ 16», которая подготовила к отопительному сезону 50 многоквартирных домов из 50. Кроме того, управляющая организация «Борисовичи» из 33 многоквартирных жилых домов подготовила 30.

«Но есть и другие примеры. ООО «УО «Микрорайон Западный», которое подготовило 3 многоквартирных жилых дома из 51. ООО «УО «Рижский микрорайон» из 103 многоквартирных жилых домов подготовило 24», – отметили в муниципальном предприятии.