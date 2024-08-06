Концерт органной музыки «Ангельский голос и орган» пройдёт в Пскове

11:09, 06 августа 2024, ПАИ

Концерт «Ангельский голос и орган» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 10 августа в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

Для гостей выступят органистка Лилия Кузнецова и учащийся хорового училища имени М. И. Глинки Матвей Семёнов. В программе концерта «Ангельский голос и орган» прозвучат музыкальные произведения XVI–XX веков Джироламо Фрескобальди, Джулио Каччини, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Кристиана Шемелли, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка и других.

Посетить концерт можно по пригласительному за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность – 70 минут без антракта.