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Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, которые прошли в Твери с 1 по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Русь».

Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Фото: СКО «Русь»

Псковичи завоевали серебряную награду в командном зачёте среди юношей и девушек до 17 лет. Первое место заняли ориентировщики из Тулы, а третье – из Санкт-Петербурга.

Псковички Таисия Авраменко, Диана Иванова и Лия Бланк заняли третье место в трёхэтапной эстафете среди девочек до 13 лет. В индивидуальной гонке кросс-лонг Ирина Чернова стала третьей. Среди мужчин до 35 лет бронзой отличился Николай Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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