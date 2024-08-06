Грозы и ночной туман прогнозируют в Псковской области 7 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального гидрометцентра.
Ночью осадков преимущественно не будет, но местами ожидается туман. Днём синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.
Будет дуть ветер северных направлений, ночью слабый, а днём – от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 августа 2024
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
06 августа 2024
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок