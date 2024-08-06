Грозы и ночной туман прогнозируют в Псковской области 7 августа

11:30, 06 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Ночью осадков преимущественно не будет, но местами ожидается туман. Днём синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть ветер северных направлений, ночью слабый, а днём – от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25.