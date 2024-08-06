В Пскове мужчина признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора

11:17, 06 августа 2024, ПАИ

В Пскове мужчина признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следствие и суд установили, что утром 8 февраля 2024 года мужчина, находясь на личном приёме у начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, попытался дать ему взятку за разрешение не согласованного с судебными органами свидания с содержащимся в следственном изоляторе братом. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, мужчина был задержан.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по материалам оперативно-разыскной деятельности отдела собственной безопасности УФСИН России по Псковской области.

«Доказательства, собранные следователем следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя», – отметили в пресс-службе.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.