Усвятский и Великолукский районы лидируют по исполнению нацпроектов

11:44, 06 августа 2024, ПАИ

Усвятский и Великолукский районы лидируют по исполнению нацпроектов, доложили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и начальник управления проектной деятельности правительства региона Ольга Татаринова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обсуждались итоги работы органов исполнительной власти и муниципальных команд по реализации президентских национальных проектов во втором квартале 2024 года. Из года в год улучшаются показатели по этому направлению, которое даёт серьёзные возможности для развития региона, отметил Михаил Ведерников. Ольга Татаринова проинформировала, что в настоящее время уровень исполнения нацпроектов составляет более 46%.

В «Малом и среднем предпринимательстве и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы» показывают хорошие результаты, отметил губернатор. В текущем периоде прошлогодних показателей по этому нацпроекту удалось достичь раньше. В числе лидеров также нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», отметила Ольга Татаринова.

В нацпроектах «Экология» и «Беспилотные авиационные системы» работа по заключению договоров на осуществление работ и закупку оборудования полностью завершена. Помимо этого, в Усвятском районе вовремя завершили работы по благоустройству общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и соблюдаются другие критерии работы по реализации нацпроектов.