Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Усвятский и Великолукский районы лидируют по исполнению нацпроектов

Усвятский и Великолукский районы лидируют по исполнению нацпроектов, доложили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и начальник управления проектной деятельности правительства региона Ольга Татаринова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Обсуждались итоги работы органов исполнительной власти и муниципальных команд по реализации президентских национальных проектов во втором квартале 2024 года. Из года в год улучшаются показатели по этому направлению, которое даёт серьёзные возможности для развития региона, отметил Михаил Ведерников. Ольга Татаринова проинформировала, что в настоящее время уровень исполнения нацпроектов составляет более 46%.

В «Малом и среднем предпринимательстве и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы» показывают хорошие результаты, отметил губернатор. В текущем периоде прошлогодних показателей по этому нацпроекту удалось достичь раньше. В числе лидеров также нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», отметила Ольга Татаринова.

В нацпроектах «Экология» и «Беспилотные авиационные системы» работа по заключению договоров на осуществление работ и закупку оборудования полностью завершена. Помимо этого, в Усвятском районе вовремя завершили работы по благоустройству общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и соблюдаются другие критерии работы по реализации нацпроектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2024

Реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников продолжается в Печорах
06 августа 2024

Выпущена в свет книга о растениях Себежского нацпарка
06 августа 2024

Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
06 августа 2024

О работе общественных помощников губернатора поговорили на «Серебряном дожде»
06 августа 2024

Ремонт улицы Ленина начался в Печорах
06 августа 2024

Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок
06 августа 2024

Техника для псковских инженеров будущего
06 августа 2024

Миф о работе общественных помощников губернатора развеяла Татьяна Кирилёнок

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...