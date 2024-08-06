Уголовное дело возбудили из-за потери кошелька в парке аттракционов в Пскове

12:35, 06 августа 2024, ПАИ

Мужчина потерял кошелёк с деньгами в парке «Волшебная гора» в Пскове, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Во время посещения парка «Волшебная гора» мужчина обнаружил, что у него пропал кошелёк. В нём находились девять тысяч рублей и банковские карты.

Мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратуры города.