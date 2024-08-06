Ласку обнаружили в одном из подъездов Пскова
Ласку обнаружили в подъезде одного из домов на улице Звёздной в Пскове. Видеозаписью с ПАИ поделилась нашедшая зверька псковичка Светлана Семёнова.
Женщина попыталась найти бывших хозяев ласки, но никто не откликнулся, хотя появились желающие забрать животное к себе.
«Хозяин не нашёлся, себе оставить никак не могли, поскольку у нас уже три кота. Отвезли в подворье «Птичий дворик». Сказали, что это малыш, который, возможно, отбился от матери. Теперь очень хорошие люди о нём позаботятся», – рассказала псковичка.
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