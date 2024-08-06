Межрегиональный спортивный фестиваль ВОИ стартовал в Пскове

13:06, 06 августа 2024, ПАИ

Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) среди спортсменов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата стартовал в Пскове на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области









Приветственное слово губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала врио председателя регионального спорткомитета Галина Овсова. В частности, в нём говорилось, что фестиваль такого масштаба для людей с ограниченными возможностями впервые проводится в Псковской области, а история этого мероприятия насчитывает более десяти лет.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской областей, а также Карелии, Коми и Санкт-Петербурга, которые поборются за награды в дартсе, настольных спортивных играх, пауэрлифтинге, настольном теннисе, бочче, спортивном ориентировании, лёгкой атлетике и пулевой стрельбе.

Фестиваль поспособствует социализации и реабилитации, а также даст людям с поражением опорно-двигательного аппарата толчок для развития в спорте. Всего в нём поучаствует около 100 человек, добавила председатель Псковской областной организации ВОИ Марина Борисенкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».