Пожарные ликвидировали возгорание дома на Запсковье

13:11, 06 августа 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в микрорайоне Павшино в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области















Сообщение о пожаре поступило в 9:15. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 17 специалистов МЧС России и шесть единиц техники.

По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на веранде дома.