Пожарные ликвидировали возгорание дома на Запсковье
Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в микрорайоне Павшино в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
Сообщение о пожаре поступило в 9:15. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 17 специалистов МЧС России и шесть единиц техники.
По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на веранде дома.
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