Фальшивые рубли обнаружили в магазинах Пскова
Две фальшивые банкноты обнаружили в магазинах Пскова 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, купюру достоинством 5000 рублей обнаружили в торговой выручке магазина, расположенного на улице Алексея Алёхина. Ещё одна фальшивка выявлена в выручке крупной торговой сети, находящейся на улице Коммунальной. Банкноты были изъяты, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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