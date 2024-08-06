Фальшивые рубли обнаружили в магазинах Пскова

13:24, 06 августа 2024, ПАИ

Две фальшивые банкноты обнаружили в магазинах Пскова 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, купюру достоинством 5000 рублей обнаружили в торговой выручке магазина, расположенного на улице Алексея Алёхина. Ещё одна фальшивка выявлена в выручке крупной торговой сети, находящейся на улице Коммунальной. Банкноты были изъяты, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.