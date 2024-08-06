Более 600 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ

14:09, 06 августа 2024, ПАИ

604 избирателя Псковской области зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 6 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Численность избирателей, которые смогут принять участие в сентябрьских выборах, – 70 667 человек. Подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале «Госуслуги».

Напомним, что приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области начался 22 июля.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.