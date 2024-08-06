Труп мужчины нашли в автомобиле в Локнянском районе
Автомобиль, в котором находится тело мужчины, обнаружили в кювете у Михайлова Погоста в Локнянском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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