Михаил Васильев прокомментировал новые меры поддержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей

16:55, 06 августа 2024, ПАИ

Введение новой меры поддержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей прокомментировал председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Хорошо, что есть определённая динамика с точки зрения мер поддержки такой важной категории населения, как беременные и кормящие женщины», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что в условиях дефицита регионального бюджета и сложной экономической ситуации в стране, на фоне проходящей специальной военной операции даже небольшая поддержка очень важна.

«Лично моя позиция заключается в том, чтобы в ближайшей перспективе появился такой комплекс мер, который бы действительно смог сдвинуть коэффициент суммарной рождаемости больше двух единиц! Это мегазадача, которая позволит переломить демографический спад в нашем регионе и нашей стране в целом!» – заключил Михаил Васильев.

Ранее сообщалось, что более 17 млн рублей направят в Псковской области на поддержку малоимущих беременных женщин и кормящих матерей.