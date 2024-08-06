Михаил Васильев прокомментировал новые меры поддержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей
Введение новой меры поддержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей прокомментировал председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.
«Хорошо, что есть определённая динамика с точки зрения мер поддержки такой важной категории населения, как беременные и кормящие женщины», – подчеркнул он.
Спикер добавил, что в условиях дефицита регионального бюджета и сложной экономической ситуации в стране, на фоне проходящей специальной военной операции даже небольшая поддержка очень важна.
«Лично моя позиция заключается в том, чтобы в ближайшей перспективе появился такой комплекс мер, который бы действительно смог сдвинуть коэффициент суммарной рождаемости больше двух единиц! Это мегазадача, которая позволит переломить демографический спад в нашем регионе и нашей стране в целом!» – заключил Михаил Васильев.
Ранее сообщалось, что более 17 млн рублей направят в Псковской области на поддержку малоимущих беременных женщин и кормящих матерей.
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок