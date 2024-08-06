Псковичка попалась на краже канцелярии в магазине

17:08, 06 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

5 августа около 23:00 из сетевого гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину, которая украла из торгового зала канцелярские товары.

Сотрудники ведомства доставили задержанную в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.