Псковичка попалась на краже канцелярии в магазине
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
5 августа около 23:00 из сетевого гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину, которая украла из торгового зала канцелярские товары.
Сотрудники ведомства доставили задержанную в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.
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