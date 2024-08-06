Ремонт улицы Ленина начался в Печорах
Ремонт улицы Ленина начался в Печорах, пишет газета «Печорская правда».
Ранее здесь уже были проведены предварительные работы и спилены аварийные и больные деревья. В настоящее время начаты работы по демонтажу старого дорожного покрытия. Также частично будет отремонтирован тротуар и согласно ГОСТу на подъезде к пешеходному переходу установят мигающий светофор и оборудуют две искусственные неровности.
Напомним, что улица Ленина является одной из центральных в Печорах, на ней расположена Печорская гимназия. После окончания ремонта совместно с педагогами и учащимися гимназии, администрацией муниципалитета планируется провести работы по озеленению.
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