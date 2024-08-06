Ремонт улицы Ленина начался в Печорах

17:51, 06 августа 2024, ПАИ

Ремонт улицы Ленина начался в Печорах, пишет газета «Печорская правда».

Ранее здесь уже были проведены предварительные работы и спилены аварийные и больные деревья. В настоящее время начаты работы по демонтажу старого дорожного покрытия. Также частично будет отремонтирован тротуар и согласно ГОСТу на подъезде к пешеходному переходу установят мигающий светофор и оборудуют две искусственные неровности.

Напомним, что улица Ленина является одной из центральных в Печорах, на ней расположена Печорская гимназия. После окончания ремонта совместно с педагогами и учащимися гимназии, администрацией муниципалитета планируется провести работы по озеленению.