Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на форум «СамоЛет 2024»

18:24, 06 августа 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на выездной форум для самозанятых «СамоЛет 2024», который состоится в Печорском муниципальном округе 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Место проведения мероприятия – пляж озера Лесицкое Печорского муниципального округа. Организацией трансфера до места и обратно занимается Центр «Мой Бизнес».

В рамках мероприятия запланированы семинары, тренинги и викторины. Участники познакомятся с основами командообразования, вопросами адаптации нового персонала, ролевого распределения в команде, сервис-дизайна и основ человеко-ориентированного подхода в рамках работы с лояльностью клиента.

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».