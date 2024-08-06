Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на форум «СамоЛет 2024»
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на выездной форум для самозанятых «СамоЛет 2024», который состоится в Печорском муниципальном округе 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Место проведения мероприятия – пляж озера Лесицкое Печорского муниципального округа. Организацией трансфера до места и обратно занимается Центр «Мой Бизнес».
В рамках мероприятия запланированы семинары, тренинги и викторины. Участники познакомятся с основами командообразования, вопросами адаптации нового персонала, ролевого распределения в команде, сервис-дизайна и основ человеко-ориентированного подхода в рамках работы с лояльностью клиента.
Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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