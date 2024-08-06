Пассажирка автомобиля пострадала в результате ДТП в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло у ТЦ «Империал» в Восточном проезде в Пскове сегодня, 6 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали Ford и Chevrolet. В результате ДТП пострадала пассажир Chevrolet. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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