Пассажирка автомобиля пострадала в результате ДТП в Пскове

18:58, 06 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у ТЦ «Империал» в Восточном проезде в Пскове сегодня, 6 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали Ford и Chevrolet. В результате ДТП пострадала пассажир Chevrolet. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.