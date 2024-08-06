Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС

19:57, 06 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты главе Куньинского района Олегу Лебедеву и главе Локнянского муниципального округа Ивану Белугину. Районы-лидеры получат дополнительную поддержку для дальнейшего благоустройства территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона выразил благодарность муниципальным командам за активность. За поддержку муниципалитетов в свою очередь поблагодарил губернатора Олег Лебедев, отметив, что такая помощь муниципалитетам становится хорошим стимулом для дальнейшей работы. Полученные денежные средства в Куньинском районе направят на благоустройство и создание проектно-сметной документации для капремонта детского садика «Лучик», а в Локнянском муниципальном округе обновят комплекты уличных украшений ко Дню России и 9 Мая. По результатам участия в онлайн-голосовании Локнянский округ получил сертификат на 700 тысяч рублей, Куньинский район – на 400 тысяч рублей.

Как в Куньинском районе, так и в Локнянском муниципальном округе уже завершились работы по благоустройству объектов – победителей голосования 2023 года. Например, в Локне появилось новое общественное пространство – сквер между улицами Советской и Красноармейской. В дальнейшем будет продолжено благоустройство территории. В поселке Кунья завершено благоустройство сразу двух общественных территорий. У пруда между домами № 142 и 144 на улице Дзержинского сделаны две площадки из тротуарной плитки, вокруг пруда высажены туи, а в парке на улице Советской появилась еще одна зона для отдыха, которая пользуется популярностью у местных жителей.

Победителем голосования этого года в Кунье стала общественная территория между домами на улице Дзержинского. В следующем году там установят площадку, которая будет включать в себя детский игровой комплекс, а также карусель, детскую беседку, песочницу и скамейки с урнами. Для обеспечения безопасности установят ограждение.

По итогам голосования в Локне в 2025 году оборудуют небольшую территорию для семей и встреч с друзьями. Сквер расположен на перекрёстке улиц Октябрьской и Первомайской. Планируется также оборудовать дорожки, высадить декоративные зелёные насаждения, выполнить освещение. Кроме того, рабочие установят дополнительные скамейки и малые архитектурные формы.

Ранее Михаил Ведерников вручил сертификаты трём главам округов и районов: Стругокрасненского, Пыталовского и Палкинского.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, проходило в рамках реализации федерального проекта ФКГС нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году на ежегодное голосование в регионе вынесли 78 общественных территорий.