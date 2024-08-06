Геннадий Онищенко спрогнозировал сроки новой пандемии COVID-19

21:00, 06 августа 2024, ПАИ

Новая пандемия COVID-19 может случиться не раньше чем через 7−10 лет при условии выявления нового штамма вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.

Сейчас проявляют себя только известные штаммы омикрон и FLiRT. Глобальный мониторинг ведётся постоянно.

«Будут появляться и новые, но за этим ведётся мониторинг, как глобальный, так и национальный», – сказал Геннадий Онищенко на брифинге в Москве.