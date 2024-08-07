Реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников продолжается в Печорах

21:49, 06 августа 2024, ПАИ

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах. Материал золочения – сусальное золото. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Внутреннее убранство сейчас вынесено из храма. С ним работают реставраторы, сообщили специалисты. Реставраторы также занимаются деревянным двухъярусным иконостасом и его элементами.

«Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена главным образом на царских дверях, колоннах, антаблименте, рамах икон. Основной мотив резьбы – ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с царскими дверьми. Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов. В четверике – на четверике – на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах (в верхней части), в притворе – росписи, выполненные масляной краской», – отметили эксперты.

Церковь по своим формам, декору фасадов относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма.