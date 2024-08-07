В Псковской области зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями за неделю

22:00, 06 августа 2024, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями с 29 июля по 4 августа. Ситуация находится на уровне среднего многолетнего показателя, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю выявлено 1126 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,2%. В Пскове зарегистрировано 530 случаев ОРВИ, или 47,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 18 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на шесть случаев меньше, чем на предыдущей неделе. На прошедшей неделе по области зарегистрирован 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у двух детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 4,08 на 100 тыс. населения.