Неравнодушные помогли утятам перейти дорогу в Усвятах
Неравнодушные помогли утятам перейти дорогу в Усвятах, пишет районная газета «Новая жизнь».
Фотографию и рассказ прислала в редакцию газеты её читатель Анна Потапова.
Утята одни, без матери, переходили дорогу с одной стороны улицы Карла Маркса на другую в Усвятах. «Приятно, что водители не мешали птицам, не поторапливали их сигналами клаксона, а напротив, остановившись, терпеливо ждали, пока утята перейдут дорогу», – отметила Анна Потапова.
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