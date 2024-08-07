Неравнодушные помогли утятам перейти дорогу в Усвятах

09:57, 07 августа 2024, ПАИ

Неравнодушные помогли утятам перейти дорогу в Усвятах, пишет районная газета «Новая жизнь».

Фотографию и рассказ прислала в редакцию газеты её читатель Анна Потапова.

Утята одни, без матери, переходили дорогу с одной стороны улицы Карла Маркса на другую в Усвятах. «Приятно, что водители не мешали птицам, не поторапливали их сигналами клаксона, а напротив, остановившись, терпеливо ждали, пока утята перейдут дорогу», – отметила Анна Потапова.