На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа
На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«7 августа с 02:00 и 05:00 часов местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
В МЧС России по Псковской области напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.
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