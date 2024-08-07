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Общество

На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа

На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.

​На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа. Фото: ПАИ

«7 августа с 02:00 и 05:00 часов местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

В МЧС России по Псковской области напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.

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