На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа

22:59, 06 августа 2024, ПАИ

На территории Псковской области ожидается туман ночью 7 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«7 августа с 02:00 и 05:00 часов местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

В МЧС России по Псковской области напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.