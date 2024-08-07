Судить о предстоящей зиме по сегодняшнему дню советует народный календарь

07:18, 07 августа 2024, ПАИ

Святую Анну – мать Пресвятой Богородицы – чтят сегодня, 7 августа, пишет calend.ru.

Несмотря на то что Анну на Руси называли Летней, она считалась зимоуказательницей. В этот день судили о том, какой будет зима. Например, холодные утренники на Анну говорили о грядущих морозах. Люди подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». При этом дождливый день предвещал снежную и теплую зима, а светлый и теплый – холодную зиму. Холодную зиму ждали и тогда, когда муравьи начинали резко увеличивать муравейники.

На Анну поспевал первый картофель, который становился главным украшением стола. Кроме традиционных вареной и жареной картошки, русские люди любили картофельные ватрушки, картофельные оладьи, фаршированный картофель и картофельные котлеты.