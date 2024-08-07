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Общество

Более четверти псковичей назвали главным источником дохода на пенсии государственную поддержку

26% псковичей назвали основными источниками дохода при достижении пенсионного возраста государственную, следует риз опроса сервиса Superjob.

Более четверти псковичей назвали главным источником дохода на пенсии государственную поддержку. Фото: ПАИ

При этом 24% указали основным источником дохода на пенсии зарплату. 17% респондентов рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ рассчитывают только 5%, а на детей – один из ста псковичей.

По данным опроса, мужчины чаще планируют жить на пенсию и на доходы от подработки, а женщины в полтора раза чаще мужчин рассчитывают на личные сбережения.

При этом только для 13% псковичей старше 46 лет предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, а среди тех, кому до 34 лет, таких в два раза больше. Жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают вдвое чаще псковичей до 34 лет.

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