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Экономика

Псковские экспортёры получат возможность выйти на рынки Китая и Таиланда

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») проводит приём заявок на участие в межрегиональной бизнес-миссии с делегацией из Китая и Таиланда, которая пройдёт 25–27 сентября в Санкт-Петербурге.

Изображение: ПАИ

Псковские предприятия, работающие в сфере пищевой промышленности, бьюти-индустрии, АПК и производстве БАД, приглашают принять участие в бизнес-миссии, куда будут приглашены представители Китая и Таиланда.

Участие в проекте поможет субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют или планируют осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.

Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в межрегиональной бизнес-миссии.

Для получения более подробной информации о бизнес-миссии и обращения за оказанием услуги необходимо связаться с Центром поддержки экспорта Псковской области – улица Гоголя, 14 в Пскове или по телефону (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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