Участок дороги перекроют в Псковском районе в связи с автофестивалем 31 августа
Участок дороги Солоново – Хотицы от дороги Псков – Писковичи – Муровицы (поворот с улицы Радонежской) до Северного обхода Пскова перекроют с 9:00 до 21:00 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Перекрытие связано с проведением автофестиваля скорости и автозвука от Pskov Racing Team. Организатором соревнований выступает Федерация автоспорта Псковской области.
Отметим, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
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