Участок дороги перекроют в Псковском районе в связи с автофестивалем 31 августа

10:47, 07 августа 2024, ПАИ

Участок дороги Солоново – Хотицы от дороги Псков – Писковичи – Муровицы (поворот с улицы Радонежской) до Северного обхода Пскова перекроют с 9:00 до 21:00 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Перекрытие связано с проведением автофестиваля скорости и автозвука от Pskov Racing Team. Организатором соревнований выступает Федерация автоспорта Псковской области.

Отметим, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».