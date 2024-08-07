До шести лет тюрьмы грозит жителю Смоленска за серию краж из квартир псковичей

10:45, 07 августа 2024, ПАИ

Жителя Смоленска будут судить за серию краж со взломом псковских квартир, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в Пскове мужчина с помощью специальных приспособлений вскрывал двери квартир. Из них он похищал деньги и золотые украшения, причинив псковичам ущерб на суммы от 50 до 200 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в совершении шести преступлений, из которых четыре по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, одно – по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ, а ещё одно – по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.