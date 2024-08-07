Псковичка принимает участие в форуме «ОстроVа»

11:21, 07 августа 2024, ПАИ

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы «Росмолодёжь. События» проходит в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа. От Псковской области в нём принимает участие Дарья Новикова, сообщили ПАИ организаторы.

Всего на мероприятии собралось 500 аналитиков, управленцев, лидеров, специалистов по кадрам и управлению персоналам, а также сотрудники из сферы промышленности. Основным направлением форума стала карьера. Образовательная программа рассчитана на три направления: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

В частности, в треке по производству примут участие 200 молодых людей. Это специалисты из самых разных сфер, включая строительство, авиацию, туризм, реставрацию, нефтегазодобывающую промышленность, здравоохранение.

В треке по образованию 100 человек – выпускники вузов и студенты по отраслям энергетики, экономики океана, логистики, АТР, беспилотной авиации. А на трек «Первые» приехали 50 участников «Движения первых», победители или финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призёры соревнований, олимпиад, конкурсов.

В рамках форума участники смогут попасть в кадровый резерв для ведущих предприятий России. Кроме того, они узнают, как получить дальневосточный гектар. Им также расскажут о возможностях для релокации на Сахалин и в другие регионы Дальнего Востока. Участники также смогут получить грант до одного миллиона рублей на реализацию своих идей. Защита проектов будет проходить во время форума.