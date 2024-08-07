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Шахматный турнир по блицу в честь Дня физкультурника пройдёт в Пскове

Шахматный турнир по блицу в честь Дня физкультурника пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 10 августа, сообщается в группе шахматного клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

Шахматный турнир по блицу в честь Дня физкультурника пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в 11 туров с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход.

Организаторы принимают заявки до 9 августа. Открытие соревнований состоится в 10:30 10 августа, а уже через десять минут после этого участники начнут играть первый тур.

По результатам турнира призёрам, а также лучшим шахматистам среди ветеранов, женщин и юниоров вручат денежные призы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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