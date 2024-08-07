ФК «Псков» проведёт домашний матч против футболистов из Карелии 10 августа

11:56, 07 августа 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт домашний матч против «ГУОР-Карелии» в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа 10 августа. Начало в 14:00 на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Псковские футболисты занимают третье место в таблице, имея в активе 11 очков. В свою очередь, «ГУОР-Карелия» занимает четвёртое место с девятью очками. На втором месте идёт мурманский «Север», у которого 12 очков, а лидирует спортшкола «Ленинградец», набравшая 19 очков.

Напомним, что прошлый матч, который прошёл в Рощино Ленинградской области 3 августа между «Псковом» и «Ленинградцем», завершился победой хозяев со счётом 2:0.

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