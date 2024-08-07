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Происшествия

В Псковской области мошенники орудуют от имени Роспотребнадзора

Мошенники используют несуществующее управления защиты прав потребителей, чтобы получить деньги за успешные проверки псковского общепита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Руководство одного из псковских ресторанов обратилось в Роспотребнадзор с жалобой на действия неизвестных, которые от имени областного управления защиты прав потребителей сообщили заведению о якобы предстоящей проверке. Злоумышленники предложили купить печатную нормативно-правовую документацию, чтобы проверка прошла успешно.

«Подобная деятельность носит незаконный характер. Областного управления защиты прав потребителей не существует», – отметили в псковском Роспотребнадзоре.

Вся информация о предстоящих проверка находится в открытом доступе в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ).

В ведомстве подчеркнули, что от регионального управления Роспотребнадзора никому не поступало предложений о продаже нормативно-правовой литературы и поступать не может. «Если вам звонят из Роспотребнадзора с предложениями что-либо приобрести – знайте, это мошенники. Обращайтесь в правоохранительные органы для пресечения противоправных действий», – отметили в ведомстве.

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