Псковичка три года притворялась сотрудницей банка, выманивая деньги у знакомой

12:17, 07 августа 2024, ПАИ

Жительница Пскова три года звонила знакомой под видом сотрудника банка, воруя у неё деньги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что псковичка вступила в сговор с другой женщиной, в отношении которой также возбуждено уголовное дело. Последняя предложила обмануть свою знакомую, которая искала специалиста для оформления ипотеки на покупку жилья.

На протяжении трёх лет псковичка звонила потерпевшей под видом сотрудницы банка. Также она вела с ней электронную переписку, представившись мужчиной - сотрудником банка. За весь период потерпевшая перевела более 500 тысяч рублей на счета банковских карт, оформленных на псковичку и её знакомых.

Теперь же местная жительница обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением гражданину ущерба в крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.