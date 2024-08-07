150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии присвоили наименование «гвардейская»

12:47, 07 августа 2024, ПАИ

150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии присвоили наименование «гвардейская». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Наименование «гвардейская» присвоили дивизии за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены её личным составом.

Напомним, что бойцы 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в годы Великой Отечественной войны освободили от нацистов Идрицу, Себеж и многие населённые пункты Себежского района. После Великой Отечественной войны дивизию расформировали. В 2016 году в составе Вооруженных сил России была сформирована новая 150-я мотострелковая дивизия, которой указом президента РФ присвоили почётное наименование «Идрицко-Берлинская».