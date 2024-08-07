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Общество

Псковичи могут проголосовать за подключение деревень к интернету

Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к интернету деревень и сёл в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Принять участие в голосовании, которое продлится до 17 ноября, могут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Псковской области.

Проголосовать можно двумя способами: онлайн на «Госуслугах» при наличии подтверждённой учётной записи или письмом в Минцифры «Почтой России». На странице голосования www.gosuslugi.ru/inet нужно выбрать населённый пункт своего региона. А письмо в Минцифры может подписать сразу несколько человек. В нём нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.

Отметим, что за последние четыре года в рамках программы к мобильному интернету подключили почти пять тысяч деревень и сёл, где проживает от 100 до 500 человек. При этом около четырёх тысяч из них были подключены с помощью голосования. Всего жители регионов отдали почти 2,5 миллиона голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.

В голосовании 2023 года за установку базовых станций в 2024 году участие через портал «Госуслуги» приняли порядка 3,4 тысячи псковичей. По итогам голосования в регионе появится ещё десять вышек.

Добавим, федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» развивается в рамках президентского нацпроекта «Цифровая экономика».

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