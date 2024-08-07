Три человека пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе
Три человека пострадали из-за ДТП на 712-м километре трассы А-122 Устюжна – Невель в Невельском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим её опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали три человека. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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