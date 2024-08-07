Три человека пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе

13:14, 07 августа 2024, ПАИ

Три человека пострадали из-за ДТП на 712-м километре трассы А-122 Устюжна – Невель в Невельском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим её опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали три человека. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.