Игорь Сопов: Не каждый регион может получить право на проведение ДЭГ

13:47, 07 августа 2024, ПАИ

Не каждый регион может получить возможность проводить на своей территории дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Однако Псковская область зарекомендовала себя и смогла вновь получить это право, заявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области в среду, 7 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Надо понимать, что дистанционное электронное голосование – это право, которое предоставляет Центральная избирательная комиссия России избирательным комиссиям регионов. И не каждый это право может получить. Тем не менее за время использования дистанционного голосования мы зарекомендовали себя как комиссия, которая это право реализовывает в полном объёме», – отметил Игорь Сопов.

По его словам, применение ДЭГ поможет увеличить явку избирателей в муниципалитетах. «Мы всегда понимаем, что осенью наши студенты разъезжаются, у кого-то какие-то дела появляются, кто-то уезжает в отпуска, поэтому дистанционное голосование – это наша дополнительная возможность», – подчеркнул руководитель региональной избирательной комиссии. Кроме того, он напомнил, что на всех уровнях выборных кампаний будет осуществляться видеонаблюдение.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ















































«По поводу работы в дни голосования – у нас уже есть положительный опыт, когда мы взаимодействуем совместно с вами [общественными наблюдателями. – ПАИ]. Я понимаю, что есть сложные юридические ситуации, поэтому, когда общественные наблюдатели к нам обращались, мы всегда помогали разобраться в ситуации. В этот раз мы традиционно будем на связи», – заключил Игорь Сопов.