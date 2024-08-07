Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Сопов: Не каждый регион может получить право на проведение ДЭГ

Не каждый регион может получить возможность проводить на своей территории дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Однако Псковская область зарекомендовала себя и смогла вновь получить это право, заявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области в среду, 7 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Сопов: «Не каждый регион может получить право на проведение ДЭГ». Фото: ПАИ

«Надо понимать, что дистанционное электронное голосование – это право, которое предоставляет Центральная избирательная комиссия России избирательным комиссиям регионов. И не каждый это право может получить. Тем не менее за время использования дистанционного голосования мы зарекомендовали себя как комиссия, которая это право реализовывает в полном объёме», – отметил Игорь Сопов.

По его словам, применение ДЭГ поможет увеличить явку избирателей в муниципалитетах. «Мы всегда понимаем, что осенью наши студенты разъезжаются, у кого-то какие-то дела появляются, кто-то уезжает в отпуска, поэтому дистанционное голосование – это наша дополнительная возможность», – подчеркнул руководитель региональной избирательной комиссии. Кроме того, он напомнил, что на всех уровнях выборных кампаний будет осуществляться видеонаблюдение.

  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

«По поводу работы в дни голосования – у нас уже есть положительный опыт, когда мы взаимодействуем совместно с вами [общественными наблюдателями. – ПАИ]. Я понимаю, что есть сложные юридические ситуации, поэтому, когда общественные наблюдатели к нам обращались, мы всегда помогали разобраться в ситуации. В этот раз мы традиционно будем на связи», – заключил Игорь Сопов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2024

Андрей Ермаков возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
07 августа 2024

Игорь Сопов: Не каждый регион может получить право на проведение ДЭГ
07 августа 2024

В Псковской области провели обучение для общественных наблюдателей
07 августа 2024

Опубликован июльский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
06 августа 2024

Более 600 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ
01 августа 2024

Медведев: Осенью ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета
31 июля 2024

Борис Елкин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров
24 июля 2024

Андрей Маковский: Избирательная система уходит в цифру

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...