В Псковской области провели обучение для общественных наблюдателей

13:22, 07 августа 2024, ПАИ

Обучение для общественных наблюдателей провели в Псковской области. Об этом было объявлено на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области в среду, 7 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас уже есть определённый механизм работы общественного штаба. Фактически сегодня мы проводим одно из первых заседаний. Штаб начал своё функционирование 26 июня. На протяжении всего периода до настоящего времени было сделано несколько очень важных шагов», – отметил председатель региональной Общественной палаты, руководитель штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов.

Во всех муниципалитетах, где пройдут выборы, состоялось обучение общественных наблюдателей. «Обучение прошло, на мой взгляд, достаточно успешно. Нам была важна содержательная сторона обучения для того, чтобы не допустить различных нарушений во время самой процедуры голосования. У нас прошли инструктажи и тестирование тех, кто будет общественным наблюдателем», – подчеркнул он.

«Сегодня не менее важна подготовка к самому единому дню голосования. Это прежде всего утверждение плана графика работы на предстоящее время. Я хочу отметить, что мы ещё будем собираться в таком же составе в конце августа, буквально за несколько дней до старта самого единого дня голосования», – сказал Александр Седунов.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ















































Кроме того, в ближайшее время будут подписаны соглашения с общественными организациями. Также во время выборов будет организована работа горячей линии. «Работа штаба будет обеспечивать легитимность, гласность, открытость самой процедуры голосования на территории Псковской области», – заключил он.