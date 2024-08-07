ФК «Луки-Энергия» сыграет против соседа по турнирной таблице

14:23, 07 августа 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт матч против красноярского «Енисея-2» в рамках 18-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Игра пройдёт на великолукском стадионе «Экспресс» 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Великолучане идут на 14-м месте в турнирной таблице, имея 13 очков, а красноярцы занимают 15-е место с шестью очками. Гости имеют серию из 11 матчей без побед, а хозяева в последней игре первенства уступили на выезде «Торпедо-Владимир» со счётом 0:1.

Отметим, что на счету «Енисея-2» в этом сезоне одна победа, три ничьи и 13 поражений.

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