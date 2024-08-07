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Общество

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним» в Печорском округе

Открылась регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Форум состоится с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе. В нём примут участие более 100 человек от 18 до 35 лет. Участниками международного форума станут молодые люди из России, Белоруссии, Казахстана и Гагаузии.

Присоединиться к форуму приглашают представителей патриотических, поисковых, военно-спортивных клубов, объединений и центров патриотического воспитания, а также специалистов молодёжных центров, педагогов патриотических объединений и специалистов по работе с молодёжью.

Написать заявку необходимо до 1 сентября на сайте. Кроме того, на форуме пройдёт грантовый конкурс от «Росмолодёжь. Гранты». Максимальный размер гранта составит один миллион рублей.

Организаторами форума выступает Псковский центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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