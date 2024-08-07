В Псковской области мужчина предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому

15:13, 07 августа 2024, ПАИ

В Псковской области мужчина предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

В Островском районе следствие завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 5 июня мужчина дал взятку в размере 20 тысяч рублей оперуполномоченному ОМВД России по Островскому району за непривлечение его к уголовной ответственности по факту совершенного ранее покушения на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе.