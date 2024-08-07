Карьеры обнаружили на земельном участке сельхозназначения в Псковской области

18:30, 07 августа 2024, ПАИ

Два карьера по добыче песчаной смеси глубиной по пять метров обнаружили в Новосокольническом районе при обследовании земель сельскохозяйственного назначения, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Поверхность контура земельного участка имеет техногенный рельеф, перепады по высоте, верхний плодородный слой почвы отсутствует. На оставшейся площади земельный участок зарастает многолетней сорной и на площади более 45% древесно-кустарниковой растительностью», – отметили специалисты.

В отношении владельца участка готовится пакет документов для организации проверки, уточнили в пресс-службе.