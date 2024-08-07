Учения дружинников прошли в Невельском округе

16:20, 07 августа 2024, ПАИ

Полевые учения отряда «Дружина» состоялись в Невельском муниципальном округе сегодня, 7 августа. В них приняли участие великолучане и невельчане, сообщает газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»





















Целью сбора является теоретическое и практическое обучение тактическим действиям, ориентирование на местности с помощью компаса и карты, прохождение полосы препятствий и отработка знаний по тактической медицине, пояснил руководитель Великолукского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Юрий Богданов.

В полевых учениях дружинники отработали элементы тактической подготовки, комплексы тренировочных мероприятий. В зоне внимания были индивидуальная подготовка каждого члена «Дружины», способность выполнять задачи по предназначению в различных условиях, профессиональные навыки в тактической медицине, подчеркнул Юрий Богданов.